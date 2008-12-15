Стоит обратить больше внимания на защиту экспортеров проката

Сейчас стоит обратить больше внимания на защиту и информирование украинских экспортеров о потенциальных антидемпинговых расследованиях, а также на квотирование импорта производящегося в Украине проката.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал и.о. начальника отдела инвестиционного консалтинга ЗАО "Юпрас Капитал" Александр МАКАРОВ.

По его словам, украинская металлургия безальтернативно привязана к внешним рынкам, экспортируя более 80% готового проката. За первые 9 месяцев 2008 года импорт увеличился на 0,5 млн. тонн или на 29,6% (2,12 млн. тонн) по сравнению с 2007 годом, отметил А.МАКАРОВ. Часть импортированного сортамента в Украине не производится, добавил он.

Как подчеркнул А.МАКАРОВ, некоторые украинские меткомбинаты, пользуясь благоприятной ситуацией на внешних рынках, рассматривали внутренний рынок как второстепенный и зачастую реализовывали прокат дороже, чем поставляли на экспорт, либо менее гибко работали с потребителями. По его словам, этим воспользовались, в первую очередь, российские и казахстанские производители. Украинские комбинаты сейчас обращают больше внимания на продажи в стране, но ценовой диспаритет далеко не сразу выровняется, отметил А.МАКАРОВ.

По мнению представителя "Юпрас Капитал", импортные квоты или пошлины могли бы способствовать увеличению сбыта. Впрочем, как и любая мера за счет кого-то – в данном случае за счет украинских потребителей проката, добавил А.МАКАРОВ. Он полагает, что при разумных ограничениях на импорт, когда аналогичный украинский прокат был бы дороже не более, чем на 5% импортного, для экономики общий эффект будет позитивным.