CША сняли 30-летние антидемпинговые пошлины с украинского удобрения

США отменили антидемпинговые меры в отношении украинского сухого карбамида, решив не продлевать действие пошлины в размере 68,26% после окончания срока ее действия 20 декабря 2016 года.

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Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

«По результатам четвертого пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер относительно сухого карбамида в связи с окончанием срока их применения Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20.12.2016 применения мер по украинскому товару», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Антидемпинговые меры в отношении сухого карбамида были введены США с 1987 года по импорту из стран СССР по ставке пошлины 68,26%. После распада СССР в 1991 году антидемпинговые меры распространились на 15 стран бывшего Союза, в том числе Украину.