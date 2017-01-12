Группа DCH планирует защищать деловую репутацию ХТЗ в суде из-за публикаций в СМИ

Об этом сообщается на сайте группы.

«Группа DCH вынуждена констатировать, что ИА «Украинские национальные новости» (УНН) продолжает целенаправленную клеветническую кампанию против ПАО «Харьковский тракторный завод». Очередным шагом на этом недостойном пути стало уже которое по счету фейковое информационное сообщение относительно якобы имеющего место демонтажа технологического оборудования от 11.01.2017 г", - сообщается на сайте.

Представители DCH заявляют, что это является особо циничной манипуляцией и грубым искажением официального опровержения пресс-службой DCH предыдущей лживой информации УНН от 28.12.2016 г.

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"А именно, фотоматериалы, о которых четко сказано, что они сделаны по итогам «хозяйствования» экс-директора ХТЗ Владислава Губина, вопреки прямому указанию на это, «журналисты» УНН пытаются выдать за репортажную съемку ныне происходящих событий», - говорится в сообщении пресс-службы.

В DCH высказали предположение о том, что УНН «по всем признакам является одним из инструментов попытки рейдерского захвата ХТЗ лицами, чья «деятельность» неоднократно освещалась в авторитетных СМИ».

Поэтому юридическая команда ХТЗ в ближайшее время планирует подать иск соответствующего содержания.

«Вопреки принципиальной мировоззренческой позиции DCH, базирующейся на однозначном и бесконечном уважении к принципам свободы массовой информации и свободы печати в том числе, мы вынуждены начать судебное разбирательство», - говорится в сообщении.

Группа DCH приобрела Харьковский тракторный завод в апреле 2016 г. Портфель активов группы охватывает такие отрасли и сектора экономики, как финансы, девелопмент, промышленность, транспорт, гостиничное хозяйство и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона оцениваются в $1 млрд., из которых $300 млн. грн. были вложены в подготовку инфраструктуры Харькова к проведению Евро-2012.