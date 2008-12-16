Днепровский меткомбинат утвердил результаты допэмиссии

Собрание акционеров ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск) 12 декабря утвердило результаты размещение 4 млрд. простых именных акций дополнительной эмиссии (номинальной стоимостью 0,25 грн. за 1 штуку) в объеме 1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в информационной службе предприятия.

Собрание акционеров также утвердило решение внести изменения в уставный фонд ДКМД, увеличив его до 1, 694136 млрд. грн.

Решение о дополнительном выпуске акций было принято на собрании акционеров Днепровского меткомбината им. Дзержинского» 20 марта 2008 г.

Более 98% акций ДМКД принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».