Днепровский меткомбинат утвердил результаты допэмиссии
08:29, 16 декабря 2008Промышленность
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В объеме 1 млрд. грн.
Собрание акционеров ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск) 12 декабря утвердило результаты размещение 4 млрд. простых именных акций дополнительной эмиссии (номинальной стоимостью 0,25 грн. за 1 штуку) в объеме 1 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в информационной службе предприятия.
Собрание акционеров также утвердило решение внести изменения в уставный фонд ДКМД, увеличив его до 1, 694136 млрд. грн.
Решение о дополнительном выпуске акций было принято на собрании акционеров Днепровского меткомбината им. Дзержинского» 20 марта 2008 г.
Более 98% акций ДМКД принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».
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