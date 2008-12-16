«Днепротяжмаш» превышает нормы выбросов

ОАО «Днепротяжмаш» за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2007-2008 гг. перечислило в бюджет Днепропетровска 83 млн. грн. Об этом УНИАН. сообщили в управлении экологии Днепропетровского городского совета.

Вместе с тем, по данным управления, с 2005 г. по 2007 г. предприятие снизило промвыбросы с 720 тонн в год до 292 тонн в год.

В текущем году из-за отсутствия средств программа природоохранных мероприятий на «Днепротяжмаше» не выполняется в полном объеме.

Сегодня на предприятии находится 134 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 119 организованных и 15 неорганизованных.

ОАО «Днепротяжмаш» имеет разрешение на выбросы загрязняющих веществ до 2013 года.