«Днепротяжмаш» превышает нормы выбросов
За нарушения перечислено 83 млн. грн.
ОАО «Днепротяжмаш» за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2007-2008 гг. перечислило в бюджет Днепропетровска 83 млн. грн. Об этом УНИАН. сообщили в управлении экологии Днепропетровского городского совета.
Вместе с тем, по данным управления, с 2005 г. по 2007 г. предприятие снизило промвыбросы с 720 тонн в год до 292 тонн в год.
В текущем году из-за отсутствия средств программа природоохранных мероприятий на «Днепротяжмаше» не выполняется в полном объеме.
Сегодня на предприятии находится 134 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 119 организованных и 15 неорганизованных.
ОАО «Днепротяжмаш» имеет разрешение на выбросы загрязняющих веществ до 2013 года.