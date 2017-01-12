Очередную партию танков "Оплот" передадут Таиланду на следующей неделе - "Укрспецэкспорт"

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине.

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"Работа тайской делегации по приему новой партии БМ "Оплот" начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят другие танки, производство которых находится на разных стадиях готовности", - сообщили представители предприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее, 3 января, в СМИ появилась информация о решении военного руководства Таиланда досрочно расторгнуть контракт на поставку танков "Оплот" в связи с тем, что на данный момент заказчик получил лишь 20 танков из 49, а срок контракта истекает в октябре 2017 года. Согласно опубликованной информации, вместо украинских "Оплотов" в Таиланд намерен закупить 28 китайских танков VT-4.

При этом представители Харьковского завода им. Малышева, осуществляющая производство "Оплотов", опровергли эту информацию и заявили о подготовке к отгрузке очередной партии танков.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл. Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.