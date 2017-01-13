Кабмин отменил регистрацию экспортных контрактов на металлолом

13:42, 13 января 2017
Промышленность
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Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, принятое решение будет способствовать либерализации внешнеэкономической деятельности и ликвидирует устаревшие барьеры внешней торговли. 

Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации экспорта металлолома и отменил действие постановления о порядке регистрации контрактов на экспорт этого вида продукции.

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Соответствующее решение закреплено в постановлении №1035, опубликованном на веб-портале правительства. 

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, принятое решение будет способствовать либерализации внешнеэкономической деятельности и ликвидирует устаревшие барьеры внешней торговли. «Постановление отменяет обязательную бюрократическую процедуру регистрации контрактов, чем фактически открывает свободный экспорт металлолома, улучшает бизнес-климат в стране и значительно снижает коррупционные риски в этой области», - отмечается в записке.

По расчетам правительства, упрощение процедуры экспорта металлолома позволит увеличить поступления валютной выручки в страну и установить баланс интересов заготовителей, экспортеров и потребителей металлолома. «При этом субъекты внешнеэкономической деятельности будут предоставлять меньшее количество разрешительных документов для таможенного оформления экспорта продукции», - отмечается в записке к постановлению.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2016 года объемы экспорта лома составили 252 тыс. тонн против 1,2 млн тонн за аналогичный период 2015 года.

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Теги: #металлолом