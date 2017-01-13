Крупнейший в Европе производитель грузовых авто украинский "АвтоКрАЗ" поделился планами на текущий год

Крупнейший в Европе производитель грузовых автомобилей Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» в 2017 году планирует произвести 1200 автомобилей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, это подкрепленный заявками и договорами производственный показатель на текущий год.

Вместе с тем, на КрАЗе не уточнили, сколько автомобилей предприятие произвело по итогам 2016 года.

В текущем году также будет продолжена работа по снижению затрат на производство продукции, повышению эффективности производства и качества выпускаемой продукции, а также создание новых моделей автомобилей КрАЗ.

В прошлом году предприятие выпустило линейку новых машин для коммунальных и дорожных хозяйств, силовых структур Украины, подразделений ГСЧС. Cреди них: малотоннажный самосвал КроАЗ-5401С2, бронированный КрАЗ-Халк, среднетоннажное шасси КрАЗ-5401Н2, вездеходное шасси КрАЗ-5401НЕ, землеройная машина на бронированном шасси КрАЗ-5233НЕ, пиротехнический бронированный автомобиль КрАЗ-5233НЕ, КрАЗ-Спартан с беспилотным оборудованием и пр.

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В пресс-службе компании отмечают, что в 2016 году предприятие продемонстрировало рост производства по таким видам продукции: полуприцепы – на 20% по сравнению с 2015 годом, прицепы – на 47%, продукция литейного производства – на 20%, запасные части – на 3%. Практически равные доли в общем объеме отгрузок составили экспорт и внутренний рынок: 53% и 47% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «АвтоКрАЗ» увеличил производство грузовых автомобилей на 1% - до 1,401 единицы.

В 2015 году завод увеличил чистый убыток в 2,4 раза - до 371,5 млн грн с 148 млн грн в 2014 году. По итогам 2014 года «АвтоКрАЗ» получил чистый убыток в размере 148 млн грн против 19,79 млн грн чистой прибыли в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.