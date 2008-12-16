”Интерпайп” поставит железнодорожные колеса в Грузию

Компания "Интерпайп" в течение четырех месяцев поставит Руставскому вагоностроительному заводу (Грузия) 20 тысяч железнодорожных колес. Об этом сообщается в пресс-релизе "Инерпайп", переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, контракт на поставку колес грузинскому предприятию был подписан в конце ноября 2008 года. Колеса предназначаются для строительства новых грузовых вагонов и проведения капитально-восстановительного ремонта изношенного вагонного парка Грузии.

«Руставский вагоностроительный завод занимается не только производством железнодорожных вагонов, но и их капитальным восстановительным ремонтом для всех стран Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан). Мы уже отгрузили заказчику первую партию — 5 тысяч колес диаметром 957 мм, выполненных по ГОСТ 10791-2004. Это действительно большой заказ, который позволит нам в течение нескольких месяцев загрузить дополнительно на 10% производственные мощности колесопрокатного цеха на "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод», - приводит пресс-служба слова директора по продажам колесной продукции "Интерпайп" Михаила ИСЬКОВА.

Справка УНИАН. Трубно-колесная компания "Интерпайп" является одним из крупнейших производителей железнодорожных колес в мире и поставляет свою колесную продукцию в более чем 60 стан мира под брендом KLW.

"Интерпайп" полностью удовлетворяет свои потребности в стальной заготовке для производства железнодорожных колес за счет собственных производственных мощностей.