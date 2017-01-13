Китайский экспорт на фоне страхов о торговой войне с США показал максимальное падение с 2009 года

Китайский экспорт продолжил снижение в 2016 году из-за сокращения поставок на фоне сохраняющегося слабого глобального спроса, в то время как чиновники опасаются торговой войны с США, что омрачает прогнозы на 2017 год.

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Через неделю руководство Китая увидит, выполнит ли Трамп свои обещания о признании КНР валютным манипулятором и введении высоких пошлин на импорт китайских товаров, пишет Рейтер.

Крупнейшая в мире страна по объему торговли в пятницу обнародовала разочаровывающие данные: экспорт в 2016 году упал на 7,7 процента в годовом выражении, в то время как импорт снизился на 5,5 процента.

Экспорт снизился второй год подряд, показав максимальное с 2009 года падение.

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Внешней торговле в этом году будет нелегко восстановиться, особенно если инаугурация Трампа и другие значимые политические изменения ограничат рост китайского экспорта из-за расширения протекционистских мер, сообщило в пятницу таможенное управление Китая.

Экспорт в декабре снизился на 6,1 процента в годовом выражении, не дотянув до прогнозов, в то время как импорт немного превзошел ожидания, прибавив 3,1 процента благодаря сильному спросу на сырьевые товары.

Положительное сальдо торгового баланса в декабре составило $40,82 миллиарда по сравнению с $44,61 миллиарда в ноябре.

В то время как экспортные показатели в целом весь год были разочаровывающими, и поставки росли всего один месяц из 12, тенденции импорта оказались более оптимистичными, указав на рост внутреннего спроса примерно с середины года, поскольку компании импортировали больше сырья на фоне бума строительства.