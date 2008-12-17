ЕС снизил антидемпинговые пошлины на трубы “Интерпайпа”

Совет министров по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей ЕС формально утвердил решение об уменьшении антидемпинговых пошлин на сварные трубы, железные трубы и трубы из нелегированной стали “Интерпайпа” до 10,7%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Совета министров 16 октября.

Согласно решению, антидемпинговые пошлины на такие же трубы от других украинских производителей сохранятся на уровне 44,1%

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила уменьшить антидемпинговые пошлины на трубы “Интерпайпа” в конце ноября.

Уменьшенная антидемпинговая пошлина будет распространяться на трубы, произведенные Нижнеднепровским трубопрокатным заводом и Новомосковским трубным заводом.

В пояснительной записке к предложениям Еврокомиссии отмечалось, что группа “Интерпайп” обратилась в Еврокомиссию 15 октября 2007 года с просьбой частично пересмотреть установленные в 2002 году антидемпинговые пошлины на сварные трубы из Украины. В ходе расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что уровень демпинга группой “Интерпайп” составляет 10,7%.

В то же время в записке отмечается, что “Интерпайп” – единственный из 7-ми украинских производителей труб, который сотрудничал с комиссией. Поэтому для всех остальных уровень антидемпинговой пошлины должен оставаться на уровне, установленном в 2002 году.

Во время расследования – с 1 января по 31 декабря 2007 года - импорт украинских труб в ЕС составлял 2,753 тыс. тонн, или всего 0,2% объема рыночной потребности.