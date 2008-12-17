Вопрос помощи автопрому США будет решен быстро

Вопрос выделения правительственной помощи американскому автопрому будет решен максимальной быстро и аккуратно, сказал министр финансов США Генри Полсон во вторник после того, как новые рейтинговые отчеты показали, что банкротство является наиболее вероятным сценарием реструктуризации автомобильной отрясли, передает Рейтер.

Администрация Буша попала под усиленное давление со стороны республиканцев, которые требовали от правительства более жестких договоренностей с профсоюзами и другими сторонами.

"Автопроизводители получат деньги очень скоро, но нам нужно время, чтобы принять взвешенное решение", - сказал Полсон в интервью телекомпании CNBC.

Ранее президент Буш сказал телеканалу CNN, что экономика США находится в "глубокой рецессии". По словам Буша, он не хочет усугублять ситуацию банкротством автомобильных компаний. Администрация Буша сообщила о возможности использования средств, выделенных на стабилизацию финансовой отрасли. В октябре под эти нужды было зарезервировано 700 миллиардов долларов.

Компании General Motors Corp и Chrysler LLC нуждаются в деньгах до конца этого года на оплату текущих счетов. Ford Motor Co нуждается в открытии кредитной линии, которой компания сможет воспользоваться в 2009 году.

На прошлой неделе Сенат отклонил законопроект о выделении компаниям государственной помощи в размере 14 миллиардов долларов.

Члены Палаты представителей предложили учредить должность управляющего, который будет следить за распределением фондов и соблюдением условий. До 31 марта компании обязаны составить планы реструктуризации и бизнес-планы, на основе которых будет рассматриваться вопрос о выделении дальнейших средств.

Камнем преткновения для сенаторов-республиканцев, которые с самого начала критически относились к перспективе помощи автопрому, стало соглашение о заработной плате с могущественным профсоюзом работников автомобильной отрасли UAW.

Несколько сенаторов-республиканцев во вторник направили президенту Бушу письмо, в котором потребовали более жестких условий для автопроизводителей.