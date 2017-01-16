Украина за год увеличила производство ферросплавов на 16%

Украинские ферросплавные заводы в 2016 году увеличили объем производства продукции на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 1,028 миллиона тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца за указанный период выросло на 16,7% – до 814,97 тысячи тонн, ферромарганца – на 19%, до 104,47 тысячи тонн, ферросилиция – на 12,5%, до 101,42 тысячи тонн.

В то же время выпуск марганца металлического сократился на 26,2% – до 7,42 тысячи тонн.

Как отметили в УкрФА, Стахановский завод ферросплавов продолжается простой, начавшийся в июле 2014 года из-за боевых действий на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в 2015 году сократили объем производства продукции на 18,5% по сравнению с предыдущим годом – до 886,4 тысячи тонн.

В частности, производство силикомарганца сократилось на 16,9% – до 698,4 тысячи тонн, ферромарганца – на 14,8%, до 87,7 тысячи тонн, ферросилиция – на 36,6%, до 90,2 тысячи тонн. Кроме того, Запорожский завод ферросплавов с декабря 2014 года возобновил производство марганца металлического, которого 2015 году было произведено 10,1 тысячи тонн.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.