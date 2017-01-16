Самолеты производства завода "Антонов" получат сертификацию ЕС - Мининфраструктуры

Самолеты государственного предприятия "Антонов" получат сертификацию Европейского союза. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в понедельник, передает «Экономическая правда».

Министр заявил, что сегодня был подписан соответствующий документ.

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"Мы сегодня подписали важный документ – соглашение между государственной авиационной службой и Европейской комиссией, относительно совпадения систем сертификаций", - сказал министр.

Омельян пояснил, что это один из важных документов для сертификации самолетов производства завода "Антонов" в ЕС и во всем мире.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов», единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря, представил первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132.

Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна «Укроборонпром» и предприятия «Антонов», которое входит в состав концерна. Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации данного самолета. По словам президента Украины Петра Порошенко, к 2035 году потребность в таких самолетах в мире составляет около 260 единиц.