Борьба за Одесский порт набирает обороты

Об этом сообщает comments.ua.

Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».

И.о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт» является И. Ткачук , который до этого в течение почти года был и.о. начальника «Укрпочты», откуда ушёл после проведения конкурса.

А. Зубик при Ткачуке на «Укрпочте» руководил Киевской дирекцией "Укрпочты".