Метпредприятия Украины в прошлом году сократили потребление газа на 14%

Металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром".

Объем потребленного металлургами природного газа в декабре 2016 года увеличился по сравнению с ноябрем на 35 миллионов кубометров и составил 190 миллионов кубометров.

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Среднесуточное потребление природного газа в декабре увеличилось на 0,9 миллиона кубометров и составило 6,1 миллиона кубометров.

За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров в 2015 году.

По данным "Металлургпрома", потребление электроэнергии за 2016 год увеличилось по сравнению с 2015 годом на 4%, до 12,9 миллиарда кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2015 году уменьшили потребление газа на 19% - до 2,015 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии составило 12,4 миллиарда кВт/ч, что на 13% меньше, чем в 2014 году.