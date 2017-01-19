Китай намерен поставлять в США электромобили: компания BYD станет первопроходцем

Заместитель директора китайского автопроизводителя BYD Ли Юньфэй 19 января заявил, что компания планирует в ближайшие 2–3 года начать продажу в США своих электромобилей, передает "Коммерсант".

В таком случае BYD станет первым китайским автопроизводителем, который начнет продавать в США пассажирские автомобили.

BYD специализируется на производстве электромобилей и гибридных автомобилей, уже сейчас компания продает в США автобусы. Китайские власти поддерживают распространение в стране электромобилей, согласно плану, к 2020 году на китайских дорогах должно быть уже 5 млн электромобилей.

Читайте такжеВ Украине могут ввести субсидии на покупку электрокаровРанее во время автосалона в Детройте GAC Motor, дочерняя компания Guangzhou Automobile Group, заявила о том, что планирует выйти на американский рынок в 2019 году.

Несколько дней назад в интервью немецкой газете Bild Дональд Трамп заявил о возможности введения 35-процентной таможенной пошлины на импорт автомобилей в США. Трамп критиковал в первую очередь немецких автопроизводителей, особенно компанию BMW, которая собирается строить завод в Мексике.