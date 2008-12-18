«АрселорМиттал Кривой Рог» приостанавливает проекты с ИСД

ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) приостанавливает реализацию совместных с корпорацией «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) инвестиционных проектов по строительству глубоководного порта в Украине и достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, опубликованном на сайте предприятия.

Как отмечается в пресс-релизе, такое решение принято в связи с мировым экономическим спадом, создавшим кратковременные трудности для металлургической промышленности.

«Сегодняшняя экономическая ситуация заставляет нас пересмотреть приоритетность наших инвестиционных проектов. Наши долгосрочные планы роста остаются неизменными. Поэтому мы взяли на себя обязательство направлять наши капиталовложения на оптимизацию производственных процессов, улучшение экологической ситуации в регионе, безопасность труда наших работников и их здоровье. Это часть нашей инвестиционной программы», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора АМКР Жана ЖУЭ.

Согласно сообщению АМКР, вице-президент ИСД Александр ПИЛИПЕНКО так прокомментировал это решение: «Несмотря на приостановку проекта по строительству глубоководного порта и достройке КГОКОРа, мы будем продолжать поддерживать наши партнерские отношения с ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как сообщал УНИАН, в июле этого года корпорация «Индустриальный союз Донбасса» и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» объявили о создании двустороннего консорциума, планирующего участвовать в приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Консорциум планирует также заниматься строительством на черноморском побережье глубоководного грузового порта и разработкой месторождения марганцевых руд.

Справка УНИАН. Корпорация «ИСД» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. Основными активами ИСД являются украинские Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимзавод, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, а также меткомбинат Dunaferr в Венгрии и ISD-Hutа Czestochowa в Польше.

По версии Международного института чугуна и стали, корпорация входит в число 30 крупнейших металлургических компаний мира.

ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 7,8 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Европы, Африки, Алжира, ЕС и Восточной Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО “Криворожсталь” на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн.

14 июня 2007 г. на собрании акционеров было принято решение изменить название предприятия ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».