Нужно переходить на межотраслевые балансы

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО настаивает, что сегодня в экономике Украины для нормализации работы горно-металлургического комплекса нужно строить межотраслевые балансы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

Губернатор напомнил, что в Донецкой области в горно-металлургическом комплексе задействовано 279 предприятий, 400 тыс. работающих. По его словам, «удельный вес экспорта в экономике Донецкой области – около 70%, поэтому проблемы экономики региона в его экспортно-ориентированном направлении».

В.ЛОГВИНЕНКО считает, что «для того, чтобы восстановить работу горно-металлургического комплекса, надо ответить на два банальных вопроса: сколько нужно стране электроэнергии для внутреннего потребления и сколько стали?». Зная, сколько нужно электроэнергии, «тогда мы можем знать, сколько надо энергетического угля», объяснил губернатор. И продолжил: «А, зная, сколько нужно стали для внутреннего потребления в стране, тогда определяется необходимый объем добычи коксующейся группы углей». В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что, ответив на эти два вопроса, «тогда по такому принципу сегодня и нужно строить планы на 2009 год».

«Мы опять настаиваем на том, чтобы уйти от отраслевых балансов, то, что сегодня существует, а 2009 год строить по межотраслевым балансам, тогда будет чистое государственное поле рассмотрения проблемы, а не узковедомственное отраслевое», - объяснил свою позицию губернатор.