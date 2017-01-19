Приемка танков "Оплот" тайской делегацией завершится в конце января - "Завод им. Малышева"

Процедура приема тайской делегацией пятой партии БМ "Оплот" завершится в конце января этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе харьковского "Завода им. Малышева", который осуществляет производство танков "Оплот".

"Процедура стандартная. Идет приемка в цехе, стендовые испытания, испытания на полигоне. Соответственно, когда это все закончится и будет принято инспекцией, танки будут переданы заказчику, - объяснили процедуру приема танков представители завода. - Обычно это максимум две недели. Еще несколько месяцев занимает доставка машин заказчику".

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Как сообщал УНИАН, по данным госпредприятия "Укрспецэкспорт", которое является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, тайская делегация по приему пятой партии танков "Оплот" начала работу 16 января.

Ранее, 3 января, в СМИ появилась информация о решении военного руководства Таиланда досрочно расторгнуть контракт на поставку танков "Оплот" в связи с тем, что на данный момент заказчик получил только 20 танков из 49, а срок контракта истекает в октябре 2017 года. Согласно опубликованной информации, вместо украинских "Оплотов" Таиланд якобы намеревался закупить 28 китайских танков VT-4.

Представители харьковского "Завод им. Малышева опровергли данную информацию и заявили о подготовке к отгрузке очередной партии танков.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.