Компании российских олигархов вернули спецразрешения на пользование недрами в Украине

Государственная служба геологии и недр возобновила действие двух специальных разрешений на пользования недрами компании «ЕВРАЗ Сухая Балка».

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Соответствующий приказ от 18 января размещен на сайте Госгеонедр.

«Возобновить действие специальных разрешений на пользование недрами №592 от 5 августа 1996 и №599 от 6 августа 1996, предоставленных компании «ЕВРАЗ Сухая Балка», - сказано в документе.

Отмечается, что действие спецразрешений возобновлено в связи с устранением компанией всех нарушений.

Как сообщалось, действие выданных компании " ЕВРАЗ Сухая Балка" спецразрешений на пользование недрами было приостановлено в сентябре 2016 года.

Справка УНИАН. «Горно-обогатительный комбинат «ЕВРАЗ Сухая Балка» (Кривой Рог Днепропетровской обл.) специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, контролируется горно-металлургической группой ЕВРАЗ (Россия).

ЕВРАЗ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

ЕВРАЗу принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «ЕВРАЗ Южкокс», «ЕВРАЗ ДМЗ», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка». Основными акционерами ЕВРАЗа являются Роман Абрамович (более 30% акций), Александр Абрамов (более 21%) и Александр Фролов (более 10%).