Roshen останавливает фабрику в Липецке

Roshen останавливает Липецкую фабрику и сократит оттуда около 700 человек. Решение принято по по экономическим и политическим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции "Рошен" на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - отмечают в компании.

В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.