Страны-экспортеры в 2016 году на 87% использовали квоты на поставку стальных труб в Украину

Страны-экспортеры стальных труб в Украину, среди которых крупнейшими являются Россия, Австрия и Польша, в 2016 году использовали квоты на поставку этой продукции в нашу страну на 87%.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В частности, российские производители использовали 100% квоты, поставив в Украину почти 14 тысяч тонн труб.

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В свою очередь, Австрия использовала квоту на 95%, поставив 2,7 тысячи тонн труб.

Польша же воспользовалась лишь 34% предоставленных ей квот, поставив 442 тонны труб.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году квоты на импорт стальных труб в Украину были использованы на 82%. При этом полностью были использованы квоты, выделенные российским производителям (13,9 тысячи тонн). Австрия же использовала свою квоту на 74,8%, поставив 2,1 тысячи тонн стальных труб.