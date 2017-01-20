В Кремле заявили, что фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это решение владельцев. Вы знаете, что работа там проводилась, и президент (РФ) делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле лучшим, чтобы работа фабрики продолжалась.

Как сообщал УНИАН, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам.

«Корпорация Roshen приостанавливает производственную деятельность Липецкой фабрики. Такое решение было принято по политико-экономическим причинам. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛипецкая фабрика Roshen судится за выплаченные в российский бюджет 181 миллион рублей

В заявлении отмечается, что с 2013 года Липецкая фабрика сократила объемы производства втрое – до 40 тыс. тонн в 2016 году с 132 тыс. тонн в 2013-м. Причиной стало резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, а также малая представленность продукции Roshen на полках российских магазинов.

Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

27 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что фабрика в Липецке работает и приносит прибыль, которая переводится за границу.

Корпорация Roshen в 2014-2016 годах получила 72,06 млн долларов дивидендов от работы ее производственных площадок на Липецкой кондитерской фабрике и перечислила с этой суммы налоги в государственный бюджет Украины в размере 125,63 млн грн.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).