Работу Roshen в российском Липецке могут перезапустить с новыми инвесторами – губернатор региона

В Липецкой области могут перезапустить работу фабрики Roshen новые инвесторы. Об этом заявил губернатор региона Олег Королев, передает RNS.

При этом российский губернатор подчеркнул, что интерес к фабрике проявляют как российские, так и иностранные инвесторы.

«Конечно (возможен перезапуск, – ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут», - сказал Королев.

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В то же время он заявил, что несмотря на интерес инвесторов, окончательного решения относительно продажи фабрики нет.

«Интересантов хватает. И наши русские, и нерусские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем», - сказал губернатор области.

Как сообщал УНИАН, Roshen приостанавливает Липецке фабрику и сократит оттуда около 700 человек. Решение принято из экономических и политических причин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось втрое.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции "Рошен" на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательской способности населения", - отмечают в компании.