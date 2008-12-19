Трубники обвиняют Кабмин в невыполнении Меморандума

По мнению генерального директора объединения «Укртрубопром» Леонида КСАВЕРЧУКА, Кабинет Министров Украины не выполняет основные пункты Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса.

Об этом говорится в пресс-релизе «Укртрубопрома», переданном УНИАН.

Как отмечают в «Укртрубопроме», самые важные условия Меморандума Кабмин до сих пор не смог трансформировать в соответствующие законодательные акты. «У предприятий по-прежнему проблемы с возвратом миллионных долгов госмонополий, не работает механизм возмещения НДС в пятидневный срок, не отменены пошлины на ввоз оборудования для энергосберегающих проектов, не снижены тарифы на энергоносители, нет рычагов стимулирования спроса на внутреннем рынке и механизмов льготного кредитования», – приводятся в пресс-релизе слова Л.КСАВЕРЧУКА.

Глава «Укртрубопрома» констатирует, что ситуация в трубной отрасли продолжает усугубляться. «По предварительным прогнозам, объемы производства труб в IV квартале текущего года снизятся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Этот рекордно низкий показатель за последние 10 лет в отрасли свидетельствует о критической недозагрузке мощностей предприятий. Тенденция снижения объемов производства продолжится и в 2009 году. В первом полугодии производство может снизиться еще на 10%», – отметил Л.КСАВЕРЧУК.