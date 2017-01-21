БТР-амфибия: украинские бронетранспортеры успешно протестировали в Индонезии (фото)

Индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг, передает Defence blog.

БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро.

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Новая версия БТР-4М имеет немецкие двигатели Deutz и получила целый пакет обновлений и модернизации для использования ее как амфибии.

Напомним, в июне 2016 года представители ВМС Индонезии прибыли в Украину для проведения серии оценочных испытаний новейшей версии нового украинского бронетранспортера БТР-4М.