БТР-амфибия: украинские бронетранспортеры успешно протестировали в Индонезии (фото)
12:57, 21 января 2017Промышленность
4811
Индонезия успешно протестировала новые БТР-4М, разработанные в Украине.
БТР-4М протестовали в Индонезии / Photo by Dicky Asmoro/ Handre Saleh
Индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг, передает Defence blog.
БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро.
Читайте такжеИспытание грунтовой дорогой: в Украине провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (видео)
Новая версия БТР-4М имеет немецкие двигатели Deutz и получила целый пакет обновлений и модернизации для использования ее как амфибии.
Напомним, в июне 2016 года представители ВМС Индонезии прибыли в Украину для проведения серии оценочных испытаний новейшей версии нового украинского бронетранспортера БТР-4М.
БТР-4М протестовали в Индонезии / Photo by Dicky Asmoro/ Handre Saleh
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter