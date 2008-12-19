Fitch понизило рейтинги Interpipe

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги компании Interpipe Limited (Украина), занимающейся производством труб и железнодорожных колес: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») с уровня «B» до «B-» (B минус) и приоритетный необеспеченный рейтинг с «B»/«RR4» до «В-» (В минус)/«RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что агентство сняло прогноз «негативный» по долгосрочному РДЭ и поместило оба рейтинга под наблюдение в список Rating Watch «негативный». Также Fitch поместило в список Rating Watch «негативный» краткосрочный РДЭ компании «B».

Понижение рейтингов отражает мнение Fitch, что запрос Interpipe Limited об изменении ковенантов и расширении списка разрешенной задолженности свидетельствует о сохранении и усилении негативного давления на кредитоспособность эмитента.

Факторы, поддерживающие данное мнение, включают сохранение неопределенности, оказывающей воздействие на металлургическую и горнодобывающую отрасль в связи с глобальной экономической рецессией, а также связанное с этим резкое снижение цен на сталь и сокращение спроса на основную продукцию компании – трубы и железнодорожные колеса.

Исходя из негативного сценария, согласно которому рыночная конъюнктура останется слабой в течение 2009 года, а объемы производства сократятся на 20-35% по сравнению с предыдущим годом, по оценкам Fitch, в 2009 году EBITDAR Interpipe Limited потенциально может снизиться приблизительно до 230-275 млн. долл. В результате показатель левереджа (общий долг/EBITDA) в 2009 г. может превысить уровень в 3,5x, предусмотренный ковенантами по существующим облигациям Interpipe Limited.

Рейтинговое агентство сообщает, что по состоянию на 18 декабря 2008 г. совокупная задолженность Interpipe Limited составляет 970 млн. долл., 465 млн. долл. из которой обеспечено активами компании. Рейтинг возвратности активов «RR4» по приоритетным необеспеченным облигациям Interpipe Limited учитывает соотношение обеспеченной и необеспеченной задолженности компании и свидетельствует об ожиданиях Fitch, что в случае дефолта возвратность активов по необеспеченному долгу составит более 30%.

Fitch планирует исключить рейтинги из списка Rating Watch «негативный» после того, как станет известен результат оферты по облигациям Interpipe Limited, а также после того, как агентство удостоверится, что эмитент будет в состоянии пройти квартальное тестирование на соответствие всем ковенантам в 2009 г. И наоборот, если не удастся внести изменения в ковенанты и в случае повышенного отрицательного давления на кредитоспособность Interpipe Limited в результате более резкого, чем ожидалось, ухудшения рыночной конъюнктуры, возможно дополнительное негативное давление на рейтинги компании.

Fitch не рассматривает оферту по облигациям как обмен проблемных долговых обязательств в соответствии со своей методологией «Критерии анализа проблемных долговых обязательств» (Distressed Debt Exchange Criteria), так как агентство полагает, что в ближайшее время отсутствует возможность банкротства или несостоятельности, если оферта не будет проведена. Недавнее тестирование на соответствие ковенантам, основанное на финансовой отчетности за 2 квартал 2008 г., показало отношение чистого долга к EBITDAR в 1,86x. Агентство оценивает отношение общего долга к EBITDAR в 2008 г. на уровне 2,5-2,7x, что ниже уровня, предусмотренного ковенантами по облигациям (3,5x).