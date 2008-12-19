Украина производит качественную сталь, но рынку она не нужна

Украина производит качественную сталь, но сегодня рынку она не нужна, отмечает.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал журналистам украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ сегодня в Донецке, находясь в школе-интернате №1.

По слова Р. АХМЕТОВА, «на сегодняшний день Украина производит качественную сталь, и по себестоимости мы можем конкурировать, но вопрос в другом: рынку сегодня любая сталь не нужна». Он рассказал, что металлурги «наверное, первые стали ощущать кризис, когда на рынке перестали покупать нашу сталь, и не только нашу, а вообще мир снизил потребление стали, то есть ее производили больше, чем нужно».

«Для нас важно, чтобы мы производили свою продукцию и могли продать ее, - сказал Р. АХМЕТОВ, - а мы зависим от внешних рынков, потому что 70% своей продукции продаем на внешние рынки. И если там хорошо - у нас все прекрасно, а если там плохо - нам очень плохо».

По убеждению бизнесмена, «у металлургов будет все хорошо тогда, когда мы сможем продавать свою продукцию, а для этого рынок должен ее покупать». «Поэтому я сказал, что надо помогать не металлургам, а потребителям стали, а это машиностроение, это строительство, чтобы эти сектора экономики в Украине заработали, и тогда заработает вся экономика», - еще раз повторил Р. АХМЕТОВ.

Он напомнил, что еще недавно Украина производила и продавала в месяц 3 млн. тонн стали и получала 2,5 млрд. долларов, а сегодня производит только 1 млн. тонн в месяц и получает лишь 300 млн. долларов. «То есть валюта не идет в страну, потому что 40% валютной выручки – это металлургия», - отметил Р. АХМЕТОВ.

Справка УНИАН. Ринату АХМЕТОВУ принадлежит 90% акций ЗАО «СКМ». В Группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, "Фарлеп-Инвест", "Оптима Телеком", "Сегодня Мультимедиа", "ТРК Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский ритейл" и др.