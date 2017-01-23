Глава ФГИ предложил создать холдинг стратегических компаний по сингапурскому сценарию

В интервью «Зеркалу недели. Украина» он сообщил, что без учета оборонного сектора стратегически важных государственных компаний уровня «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Энергоатома» в стране насчитывается несколько десятков. «Государство и сами компании не готовы к продаже, да и смысла продавать сегодня нет», - подчеркнул Билоус.

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Сейчас они находятся под управлением различных министерств, однако мировой опыт доказывает эффективность объединения в одной структуре. «Таким местом может стать государственная холдинговая компания, как это сделали в Сингапуре, Малайзии, Швеции или Норвегии. Холдинги аккумулируют в себе компании и инвестируют в бизнесы по всему миру, их активы оцениваются в сотни миллиардов долларов», - рассказал Билоус в интервью.

По мнению главы ФГИ, создание подобного холдинга в Украине позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления, развить приоритетные направления бизнеса, выйти на международные рынки капитала и получить значительную прибыль.

«Одну компанию за другой выводить на IPO на украинском и зарубежном рынках, чем мы восстановим наш фондовый рынок и создадим платформу для пенсионной реформы, так как у нас появятся ценные бумаги «голубых фишек» с миллиардными капитализациями. Это приведет к большим доходам, которые будут аккумулироваться в спецфонде. Оттуда можно финансировать погашение кредитов МВФ и суверенных долгов, масштабные инвестпроектынационального характера», - предлагает Билоус.

Глава Фонда госимущества прогнозирует, что приток денег нефискального характера даже позволит снизить налоги. «10 лет - и мы другая страна. Но это в далеком будущем. Приближаю его, как могу. И это большой тест для правительства – любого – готово ли оно пойти этим путем», - добавил он.