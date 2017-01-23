Украинские бронетранспортеры прошли испытания водой, огнем и бездорожьем в Индонезии (фоторепортаж)

Пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между Минобороны Индонезии и ГП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Во время испытаний в присутствии украинских специалистов были протестированы амфибийные возможности бронетехники на море, проведены огневые испытания в горной местности и проверены ходовые характеристики украинских боевых машин на трассе и на тяжелопроходимой местности.

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"Марш протяженностью 100 км начался еще ночью, когда колонна из БТР-4М собственным ходом по автострадам выехала из столицы Индонезии Джакарты к побережью Яванского моря. А уже на рассвете бронемашины протестировали свои амфибийные свойства в море", - рассказали в "Укроборонпроме".

У БТР-4 - колесная формула 8×8, оснащаются моторами Deutz и трансмиссиями Allison, которые соответствуют стандартам НАТО. Эти двигатели отличаются своей надежностью, экономичностью и мощностью.

Отмечается, что каждый из пяти БТР-4М, которые участвовали в стрельбах, успешно поразили условные цели на определенных расстояниях, доведя точность украинского оружия.