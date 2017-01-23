Электроэнергия для промышленности подорожает с февраля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля повысила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 1-3%.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Например, тарифы для клиентов "Киевэнерго" для первого класса напряжения вырастут на 0,6% –до 147,71 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 1,9%, до 170,72 копейки за 1 кВт-ч.

Для потребителей "ДТЭК Днепрооблэнерго" тарифы для первого класса напряжения с 1 февраля вырастут на 1,1% –до 141,01 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3%, до 168,4 копейки за 1 кВт-ч.

Согласно тексту документа, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя) НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

Читайте такжеС 2017 года облэнерго разрешили ежемесячно поднимать цены для промышленности, но не более чем на 3%

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 года НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

С 1 июля 2016 года НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%.

С 1 октября комиссия вновь повысила тарифы на электроэнергию для промышленности на 9,5%-9,8%, в результате чего тарифы для потребителей первого класса напряжения выросли на 9,8% –до 157,28 копейки за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 9,5%, до 196,99 копейки за 1 кВт-ч (без НДС).

22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных (рыночных) отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.