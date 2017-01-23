В Украине после 4 лет падения выросло промпроизводство

Рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012 - 2015 годах.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в том числе в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года рост промпроизводства ускорился до 4,5% с 3,7% в ноябре к ноябрю.

По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2016 года, в декабре промпроизводство выросло на 1,9%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в 2016 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 24,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 8,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 6,5%, металлургии – 5,9%, добыче каменного и бурого угля – 4,8%, пищевой промышленности – 3,9%, фармацевтике – 3,9%.

Наибольшее падение за год произошло в добыче сырой нефти и природного газа – 2,6%, добыче металлических руд – 2,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в 2015 году составил 13,4%, в 2014 году - 10,7%, в 2013 году - 0,5%, в 2012 году — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство выросло на 7,6%.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления, и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%.