Гройсман обещает сформировать пул заказов для отечественных машиностроительных предприятий

Кабинет министров Украины готов сформировать пул заказов для отечественных предприятий машиностроительной отрасли – от сельскохозяйственного и дорожного машиностроения до производства локомотивов и военной техники.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания по вопросам поддержки отечественного производства.

«Нам нужно создавать добавочную стоимость и рабочие места в Украине. Исходя из того, что страна нуждается в технике, думаю, что наше машиностроение не должно стоять в стороне от этого процесса. Нам следует предоставить серьезную поддержку машиностроению», – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о лоббировании интересов отдельных предприятий. Задача правительства – сохранить локализацию производства и не тратить валютные доходы государства на закупку техники, которая может быть произведена внутри страны. «Мы должны максимально закупать то, что производится в Украине, что обеспечивает украинцев рабочими местами», – подчеркнул премьер, добавив, что наряду с локализацией производства должны быть соблюдены требования к качеству, цене и гарантийному обслуживанию продукции.

Гройсман напомнил, что страна остро нуждается в коммунальной, военной технике, локомотивах и вагонах для «Укрзализныци». При этом в текущем году «Укравтодору» выделили для уборки магистральных дорог 250 млн грн, еще 600 млн грн предусмотрено на закупку пожарно-спасательной техники для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также, по словам премьера, 500 млн грн будет потрачено на закупку сельскохозяйственной техники. Кроме того, подчеркнул Гройсман, средства есть и на местном уровне, они также должны пойти на покупку необходимой регионам техники.

«Для нас важно, чтобы мы сделали такой пул (заказов – УНИАН), которым мы можем загружать наши предприятия», – сказал Гройсман и поручил разработать технологическую карту потребностей госструктур в закупке техники с указанием производственных мощностей и экономических выгод, включающих экономию бюджета и создание новых рабочих мест.

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что основой инновационного развития украинской промышленности должно стать машиностроение – от транспортного до аэрокосмического. Это позволит изменить модель развития экономики Украины и перейти от сырьевой ориентации к развитию инвестиционного и инновационного спроса.

Кабмин прогнозирует в 2017 году рост экономики Украины на уровне 3%.