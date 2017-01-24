У Ахметова рассказали, сколько угля добыли на временно оккупированных территориях

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличил добычу дефицитного угля марки «А» (антрацит) на временно неподконтрольной Украине территории на 36,3% - до 4,5 млн тонн.

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Об этом говорится в отчете по добыче угля в Украине за 2016 год, который размещен на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению пресс-службы компании, добычу угля марки «А» осуществляют предприятия «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит», которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

Согласно отчету Минэнергоугля, «ДТЭК Ровенькиантрацит» в прошлом году увеличил добычу антрацитового угля на 43% - до 2,2 млн тонн, а «ДТЭК Свердловантрацит» на 30% - до 2,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, после агрессии России на Донбассе на подконтрольной Украине территории совсем не осталось шахт, которые добывают уголь марки «А». Все шахты, которые добывают антрацит, остались в зоне проведения АТО.

На захваченной боевиками территории антрацит добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, которые поставляют уголь ТЭС, находящимся на подконтрольной территории, но эти поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В начале ноября 2016 года Насалик заявил, что компании, которые поставляют антрацитовый уголь для работы ТЭС из зоны проведения АТО, зарегистрированы как юридические лица согласно украинскому законодательству и платят налоги в украинский бюджет.

20 января первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что украинские бюджетные средства на закупку антрацитового угля из шахт зоны АТО не попадают к незаконным военным формированиям и используются исключительно в соответствии с украинским законодательством.

Согласно отчету ДТЭК, добыча угля компанией за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 4,1% - до 22,3 млн тонн с 21,4 млн тонн в январе-сентябре 2015 года. За отчетный период компания снизила добычу газовых марок угля на 9%, или 1,5 млн тонн, но при этом нарастила добычу угля антрацитовых марок и тощих углей на 63,6%, или на 2,1 млн тонн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.