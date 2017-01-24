В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало два новых индустриальных парка – парк "Фастиндастри" в городе Фастове Киевской области и парк "Новоднестровск" в одноименном городе Черновицкой области.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минэкономразвития.

Согласно сообщению, функциональное назначение индустриального парка "Новоднестровск" – производство электрооборудования, одежды и пищевых продуктов.

"Создание индустриального парка обеспечит устойчивое экономическое развитие города Новоднестровск путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, обеспечения условий для эффективного функционирования и развития промышленных предприятий, улучшения инвестиционного имиджа города, увеличения поступлений в городской бюджет и государственный бюджет Украины, позволит создать современную промышленную и рыночную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что функциональным назначением парка "Фастиндастри" является производство строительных материалов, машиностроение, деревообработка, производство фармацевтической продукции, электроника и ІТ-технологии, легкая и пищевая промышленность.

"Задачами создания парка являются: создание новых производственных мощностей на основе инновационных технологий с высоким уровнем добавленной стоимости; улучшение инвестиционной привлекательности города и обеспечение эффективного использования промышленной территории Фастова; развитие социально-бытовой, транспортной и коммунальной инфраструктуры; стимулирование создания новых рабочих мест; увеличение экспортного потенциала местных предприятий; обеспечение сбалансированности и пропорциональности социально-экономического развития", – отметили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает создание в Украине индустриальных парков. Он выступает за то, чтобы вся Украина стала индустриальным парком, но отмечает при этом, что нужно двигаться пошагово. По его словам, первым шагом должно стать создание индустриальных парков, в которых будут созданы более привлекательные условия для инвестиций по сравнению с соседними странами.

Справка УНИАН. По данным Минэкономразвития, в Украине на данный момент зарегистрировано 17 индустриальных парков.