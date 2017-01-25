Прибыль LG Electronics за год упала почти в два раза

Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2016 году упала в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 126,3 миллиарда вон (108,2 миллиона долларов), следует из отчета компании, сообщает Прайм.

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Компания получила операционную прибыль в размере 1,34 триллиона вон (1,1 миллиарда долларов), что на 12,6% выше показателя 2015 года. Объем продаж LG сократился в отчетном периоде на 2% - до 55,4 триллиона вон (47,5 миллиарда долларов).

В четвертом квартале компания увеличила чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 258,8 миллиарда вон (221,8 миллиона долларов). Объем продаж LG вырос на 1,5% в годовом выражении - до 14,78 триллиона вон (12,7 миллиарда долларов). Компания получила операционный убыток в размере 35,2 миллиарда вон (30,2 миллиона долларов) по сравнению с операционной прибылью в 349 миллиардов вон (299 миллиона долларов) за аналогичный период 2015 года.

Частично компания связывает плохие показатели с высокими затратами на маркетинг и слабыми продажами смартфона G5.

LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.