Один из крупнейших в мире авиапроизводителей Boeing за год заработал почти $5 миллиардов

Чистая прибыль авиастроительной компании Boeing в 2016 году сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $4,89 млрд, следует из отчета компании, передает RNS.

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Квартальная чистая прибыль выросла на 59% — до $1,63 млрд.

Годовая выручка компании в 2016 году снизилась на 2% — до $94,6 млрд, что соответствует прогнозам компании в $93–95 млрд. Выручка компании за IV квартал 2016 года снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до $23,29 млрд.

Выручка компании от продаж коммерческих самолетов составила $65,06 млрд, сократившись на 1%, за весь год Boeing поставил 748 коммерческих самолетов, что на 2% меньше, чем годом ранее. Поставки военной и космической техники принесли компании годовую выручку в $29,5 млрд, что на 3% ниже прошлогоднего результата.

В 2017 году компания прогнозирует сокращение выручки до $90,5–92,5 млрд.