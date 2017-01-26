"Укроборонпром" объяснил, почему современные украинские танки и бронемашины идут не в ВСУ, а на экспорт

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины", – отметили в концерне.

Читайте такжеУкраинские бронетранспортеры прошли испытания водой, огнем и бездорожьем в Индонезии (фоторепортаж)

В "Укроборонпроме" рассказали, что самостоятельно вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица".

Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

"Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", – добавили в "Укроборонпроме".

Как сообщал УНИАН, контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл. Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.