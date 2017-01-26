Антикоррупционное бюро задержало руководителя Объединенной горно-химической компании

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 25 января задержали исполняющего обязанности председателя правления госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), сообщила пресс-служба НАБУ.

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Согласно сообщению, подозреваемого вместе с еще двумя лицами (начальником отдела продаж и маркетинга "ОГХК" и экс-заместителем директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ОАО "ОГХК") задержали в Киеве в этот же день.

По версии следствия, задержанные причастны к нанесению ущерба госпредприятию на сумму более 300 млн грн. "Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях", - говорится в сообщении.

Как установили детективы НАБУ, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК".

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"Коррупционная схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химической отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии и связанным с должностными лицами "ОГХК", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в дальнейшем эти компании-посредники перепродавали приобретенную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства.

Отмечается, что разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам "ОГХК".

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в январе 2016 года. Сейчас устанавливается местонахождение других участников организованной группировки.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины передало ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. До этого комбинаты находились в аренде у структур украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В январе текущего года Кабинет министров Украины принял решение акционировать компанию, а в сентябре - внести в перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.