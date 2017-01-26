Антикоррупционное бюро задержало руководителя Объединенной горно-химической компании
По версии следствия, задержанные причастны к нанесению ущерба госпредприятию на сумму более 300 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 25 января задержали исполняющего обязанности председателя правления госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), сообщила пресс-служба НАБУ.
Читайте такжеРезультаты анализа е-деклараций: НАБУ расследует уже 25 дел
Согласно сообщению, подозреваемого вместе с еще двумя лицами (начальником отдела продаж и маркетинга "ОГХК" и экс-заместителем директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ОАО "ОГХК") задержали в Киеве в этот же день.
По версии следствия, задержанные причастны к нанесению ущерба госпредприятию на сумму более 300 млн грн. "Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях", - говорится в сообщении.
Как установили детективы НАБУ, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК".
Читайте также"Газовая схема" Онищенко: НАБУ задержало еще трех фигурантов дела
"Коррупционная схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химической отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии и связанным с должностными лицами "ОГХК", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, в дальнейшем эти компании-посредники перепродавали приобретенную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства.
Отмечается, что разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам "ОГХК".
Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в январе 2016 года. Сейчас устанавливается местонахождение других участников организованной группировки.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины передало ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. До этого комбинаты находились в аренде у структур украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В январе текущего года Кабинет министров Украины принял решение акционировать компанию, а в сентябре - внести в перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.