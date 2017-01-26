Украина по итогам года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)

Украинские металлурги по итогам 2016 года увеличили производство стали на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно отчету ассоциации за 2016 год, лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 808,4 млн тонн (рост по сравнению с 2015 годом на 1,2%). Далее следуют: Япония (104,8 млн тонн, -0,3%), Индия (95,6 млн тонн, +7,4%), США (78,6 млн тонн, -0,3%), Россия (70,8 млн тонн, -0,1%), Южная Корея (68,6 млн тонн, -1,6%), Германия (42,1 млн тонн, -1,4%), Турция (33,2 млн тонн, +5,2%), Бразилия (30,2 млн тонн, -9,2%).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 0,8% - до 1,629 млрд тонн.

Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали с показателем 2 млн тонн. При этом, по сравнению с декабрем 2015 года, производство стали в стране в декабре 2016 года увеличилось на 4,5%.

Согласно отчету, по итогам декабря 2016 года позиции лидера также удерживал Китай с показателем 67,2 млн тонн (рост на 3,2% к декабрю 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,7 млн тонн, +1,5%), Индия (8,4 млн тонн, +15%), США (6,6 млн тонн, +11%), Россия (6,2 млн тонн, +8%), Южная Корея (5,9 млн тонн, -0,2%), Германия (3,2 млн тонн, +8,2%), Турция (2,8 млн тонн, +6,2%), Бразилия (2,2 млн тонн, -12,7%).

В целом в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,5% - до 134,1 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов начали оказывать негативное влияние два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю позицию в отраслевом рейтинге.