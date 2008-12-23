«Запорожсталь» не будет выплачивать дивиденды

Акционеры ОАО «Запорожсталь» приняли решение отменить выплату дивидендов за 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров металлургического комбината, состоявшемся 17 декабря.

Как отмечают на предприятии, решение об отмене выплаты дивидендов принято в связи со спадом спроса на металлургическую продукцию на мировых рынках. Акционеры приняли решение распределить чистую прибыль меткомбината в размере 553 млн. 779 тыс. грн. следующим образом: 26,1 млн. грн. будет направлено на пополнение резервного фонда, 487,1 млн. грн. – на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию (инвестиции в собственное производство), 40,6 млн. грн. – на приобретение корпоративных прав.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. и занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2007 г. "Запорожсталь" увеличила производство готового проката на 3,2% по сравнению с 2006 годом – до 3,727 млн. тонн, стали – на 1,3% – до 4,459 млн. тонн, чугуна – на 0,8% – до 3,564 млн. тонн, однако снизила выпуск агломерата на 0,5% – до 5,626 млн. тонн.

В настоящее время около 45% акций ОАО «Запорожсталь» контролирует холдинг Midland Resources Holding Ltd, украинской компании «Захид-Резерв» принадлежат около 28,5% акций компании.