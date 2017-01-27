Зависимость украинской промышленности от импортных комплектующих должна быть снижена - Гройсман

Украинская промышленность должна быть максимально обеспечена собственными ресурсами - в первую очередь, комплектующими и необходимым производственным оборудованием, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения Шепетовского ремонтного завода.

"Если раньше страна была импортозависимой, в особенности для военной техники, оборонного оборудования - в том числе от страны-агрессора, то теперь усилиями "Укроборонпрома" на всех предприятиях концерта прошло 100% замещение, - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства. - То же самое касается промышленности, о которой мы заботимся, чтобы создавать национальный продукт с высокой степенью локализации. В Украине должны оставаться зарплата и все производственные компоненты различного оборудования - в легкой промышленности, машиностроении или в других направлениях. Задача - инвестировать в развитие промышленности, конкурентного национального продукта и не быть зависимым от других стран".

Гройсман напомнил, что такая политика уже активно продвигается в различных сегментах экономики - в частности, в отрасли железнодорожного транспорта и дорожного строительства, сельскохозяйственного машиностроения, в военно-промышленном комплексе.

"С нашей стороны уже сделаны ряд шагов, и мы далее их будем делать, и мы продолжим эту работу - чтобы было больше рабочих мест, где платят белую зарплату, высокую зарплату, создавалось именно в Украине".

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.

Наибольший рост промпроизводства в 2016 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 24,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 8,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 6,5%, металлургии – 5,9%, добыче каменного и бурого угля – 4,8%, пищевой промышленности – 3,9%, фармацевтике – 3,9%.

Наибольшее падение за год произошло в добыче сырой нефти и природного газа – 2,6%, добыче металлических руд – 2,1%.