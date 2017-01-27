Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на сталь из Китая и Тайваня

ЕС ввел антидемпинговые пошлины на сталь из Китая и Тайваня, говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза, передает RNS.

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Пошлины введены на импорт труб из нержавеющей стали и арматуры под приварку для труб. Размер тарифов варьируется от 5,1% до 64,9%.

В начале декабря 2016 года Reuters сообщило, что в ЕС началось новое расследование из-за возможности занижения цен на импорт китайской нержавеющей стали. Производители стали из Европы неоднократно сообщали о своих убытках из-за большого количества китайской стали на рынке.

В октябре 2016 года Еврокомиссия установила временные тарифы на импорт стальной продукции из Китая — 73,7% на толстолистовую сталь и 22,6% на горячекатаную сталь.