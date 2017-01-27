Американская торговая палата призывает отказаться от повышения тарифов Укрзализныци
Повышение тарифов «Укрзализныци» на грузоперевозки до создания независимого органа, который сможет определять эффективность тарифной политики транспортного монополиста, является преждевременным.
Об этом говорится в обращении Американской торговой палаты (АСС) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, пишет УНН.
«Эксперты компаний-членов Палаты, считают преждевременной любую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины, до момента создания Комиссии или другого независимого органа, который будет обеспечивать формирование тарифной политики в сфере транспортных услуг», - подчеркивает президент АСС Андрей Гунтер.
Отмечается, что только независимый орган сможет обеспечить эффективное государственное регулирование деятельности естественных монополий, которой является «Укрзализныця».
«Изменение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины должно соответствовать европейским принципам регулирования транспортной отрасли, обеспечивать повышение конкурентоспособности национальной экономики и учитывать совокупные интересы всех участников транспортных отношений», - говорится в обращении Американской торговой палаты.
Напомним, «Укрзализныця» намерена в 2017 году повысить тарифы на грузоперевозки на 25%. По оценкам экспертов, такое повышение сделает неконкурентной продукцию отечественных экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на $7-8, железорудного сырья – на $1-2,5, зерновых – на $1-1,5. В результате украинские предприятия потеряют значительную часть экспортных рынков, что приведет к снижению объемов производства. По оценкам Федерации работодателей Украины, последствием этого может стать сокращение порядка 30 тысяч человек в разных отраслях экономики.
Ранее с просьбой ввести мораторий на индексацию ж/д тарифов до создания Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте к премьер-министру обратились промышленные ассоциации металлургов, аграриев, химиков и производителей стройматериалов.