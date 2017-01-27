Американская торговая палата призывает отказаться от повышения тарифов Укрзализныци

Об этом говорится в обращении Американской торговой палаты (АСС) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, пишет УНН.

«Эксперты компаний-членов Палаты, считают преждевременной любую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины, до момента создания Комиссии или другого независимого органа, который будет обеспечивать формирование тарифной политики в сфере транспортных услуг», - подчеркивает президент АСС Андрей Гунтер.

Отмечается, что только независимый орган сможет обеспечить эффективное государственное регулирование деятельности естественных монополий, которой является «Укрзализныця».

«Изменение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины должно соответствовать европейским принципам регулирования транспортной отрасли, обеспечивать повышение конкурентоспособности национальной экономики и учитывать совокупные интересы всех участников транспортных отношений», - говорится в обращении Американской торговой палаты.

Напомним, «Укрзализныця» намерена в 2017 году повысить тарифы на грузоперевозки на 25%. По оценкам экспертов, такое повышение сделает неконкурентной продукцию отечественных экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на $7-8, железорудного сырья – на $1-2,5, зерновых – на $1-1,5. В результате украинские предприятия потеряют значительную часть экспортных рынков, что приведет к снижению объемов производства. По оценкам Федерации работодателей Украины, последствием этого может стать сокращение порядка 30 тысяч человек в разных отраслях экономики.

Ранее с просьбой ввести мораторий на индексацию ж/д тарифов до создания Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте к премьер-министру обратились промышленные ассоциации металлургов, аграриев, химиков и производителей стройматериалов.