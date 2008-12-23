Продажу “Запорожстали”, вероятно, отложили

Отмена акционерами ОАО “Запорожсталь” своего решения о выплатите прибыли за 2007 год в виде дивидендов и направление ее на развитие производства может означать, что собственники компании отложили планы по продаже предприятия при текущих низких ценах на фондовом рынке. Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Олег ЮЗЕФОВИЧ.

“Мы считаем, что такое решение (направить прибыль на модернизацию – УНИАН) выглядит логично в текущей ситуации спада металлургического рынка, отсутствия спроса и недостатка денежных средств», - отметил аналитик. Кроме того, по его словам, «Запорожсталь» является одной из самых технологически отсталых компаний (100% мартеновского производства) и поэтому требует значительных капвложений.

По словам аналитика, ожидается, что с 2009 года цена на газ вырастет на 30-50%, поэтому меры по снижению энергоемкости производства (установка пылеугольного вдувания топлива вместо природного газа) будут особенно актуальны.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Запорожсталь» приняли решение отменить выплату дивидендов за 2007 год. Согласно сообщению, такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров металлургического комбината, состоявшемся 17 декабря.

Как отмечают на предприятии, решение об отмене выплаты дивидендов принято в связи со спадом спроса на металлургическую продукцию на мировых рынках. Акционеры приняли решение распределить чистую прибыль меткомбината в размере 553 млн. 779 тыс. грн. следующим образом: 26,1 млн. грн. будет направлено на пополнение резервного фонда, 487,1 млн. грн. – на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию (инвестиции в собственное производство), 40,6 млн. грн. – на приобретение корпоративных прав.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. и занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В настоящее время около 45% акций ОАО «Запорожсталь» контролирует холдинг Midland Resources Holding Ltd, украинской компании «Захид-Резерв» принадлежат около 28,5% акций компании.