Досрочый выкуп облигаций снижает долговую нагрузку

Проведение досрочного выкупа своих облигаций компанией «Интерпайп» не только снижает долговую нагрузку на компанию, но и демонстрирует ее высокую ликвидность, что должно быть позитивно воспринято рынком в текущих условиях и может снизить спрэд по еврооблигациям эмитента.

Такое мнение высказано в обзоре, подготовленном департаментом аналитики компании Astrum Investment Management.

Как отмечают аналитики, «Интерпайп» на прошлой неделе заявил о намерении досрочно выкупить свои облигации с рынка, что является первым прецедентом для украинского сегмента еврооблигаций. По их словам, компания получает возможность выкупить свои долговые обязательства по 47-55% от номинала. Это является верной стратегией в сегодняшних условиях и может быть использовано также другими эмитентами еврооблигаций или их материнскими структурами, считают аналитики.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – крупная динамичная международная компания. Годовой оборот компании в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.

В 2007 году компания поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.