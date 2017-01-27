Ярославский официально назван конечным бенефициаром ХТЗ

Бизнесмен приобрел пакет акций ХТЗ в апреле 2015 г., а затем сконцентрировал в своей собственности 92 % акций.

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6 января текущего года завод начал работу после многомесячного простоя, вызванного рядом правовых препятствий, которые стали для DCH также причиной убытков на сумму $8 млн. Согласно сделанным Александром Ярославским в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявлениям, в ближайшее время ХТЗ выпустит первые единицы техники. Планируется достигнуть ежемесячного объёма производства продукции в размере 150 тракторов в мес. Для восстановления производства на ХТЗ Александр Ярославский выделил 400 млн.грн. С целью усиления кадрового и инновационного потенциала предприятия сегодня был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом им. Каразина, одним из старейших и наиболее успешным согласно авторитетным международным рейтингам украинским вузом.

Общий обьем инвестиций Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысил $1 млрд., включая $300 млн. вложенных в подготовку Харькова к Евро-2012.