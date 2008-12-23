Fitch присвоило Metinvest B.V. краткосрочный рейтинг дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило компании Metinvest B.V., владеющей 51,15% "Метинвест-Холдинга" (управляет Группой "Метинвест") краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "В". Об этом сообщается в пресс-релизе Fitch, переданном УНИАН

Как говорится в сообщении рейтингового агентства, рейтинг присвоен с ретроактивным эффектом с 7 октября.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Fitch присвоило компании Metinvest B.V. долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «BB-» (BB минус) и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B». Согласно пресс-релизу, прогноз по долгосрочному РДЭ Metinvest в иностранной валюте – «негативный», а прогноз по долгосрочному РДЭ в национальной валюте – «стабильный». Fitch также присвоило компании рейтинги по национальной шкале: долгосрочный рейтинг «AA(ukr)» со «стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг «F1+(ukr)».

Как отмечается в пресс-релизе, «рейтинги обусловлены масштабами Metinvest как шестого крупнейшего производителя железной руды в мире и четвертого по величине производителя нерафинированной стали в странах СНГ в 2007 г. Рейтинги также учитывают близость компании к источникам сырья и черноморским портам, ее самообеспеченность железной рудой и географически сбалансированную структуру продаж (включающую 60 стран), а также низкозатратный характер основных производственных активов Metinvest. Удовлетворительные краткосрочные позиции ликвидности Metinvest и сильные показатели генерирования денежных потоков обеспечили на конец 2007 г. повышение операционного денежного потока до 1 млрд. 125 млн. долл. по сравнению с 472 млн. долл. на конец 2006 г.».

Вместе с тем, по данным агентства, факторы, сдерживающие рейтинги Metinvest, включают исторически более низкие расходы на модернизацию оборудования, которые в течение последних пяти лет в среднем были на 30-40% ниже, чем у ключевых сопоставимых компаний из СНГ, таких как «Северсталь» («BB»/«B»/прогноз «стабильный») и НЛМК («BB+»/«B»/прогноз «стабильный»). «В результате производственные расходы Metinvest по базовым продуктам (слябы, кокс и т.п.) выше, чем у сопоставимых компаний в странах СНГ», - говорится в пресс-релизе.

Fitch также отмечает, что самообеспеченность группы коксующимся углем составляет лишь 32%, что делает ее уязвимой к ценовой волатильности. «Несмотря на ряд позитивных изменений в области корпоративного управления, существующая практика корпоративного управления у Metinvest и система раскрытия информации все еще ниже международных стандартов», - утверждают эксперты агентства.

По информации Fitch, на конец 1-го полугодия 2008 г. общая задолженность Metinvest составляла 3,9 млрд. долл. «При этом компания имела 0,6 млрд. долл. денежных средств и неиспользованные кредитные линии на 0,6 млрд. долл. Отношение долга к EBITDA за 2007 г. было равно 1,3x, что ниже целевого уровня компании, согласно которому данное отношение должно быть менее 3x. Fitch ожидает, что Metinvest будет поддерживать консервативные показатели общего левереджа на протяжении всего цикла на уровне менее 1x», - прогнозирует рейтинговое агентство.

Согласно пресс-релизу, «негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ компании в иностранной валюте отражает возможность снижения странового потолка Украины («BB-» (BB минус)) вслед за изменением прогноза по рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный» 25 сентября 2008 г. «Стабильный» прогноз по долгосрочному РДЭ в национальной валюте и национальному долгосрочному рейтингу отражает тот факт, что, несмотря на тенденцию снижения мировых цен на сталь, в ближайшие 1-1,5 года цены, вероятно, останутся выше среднего исторического уровня, что позволит компании продолжать генерировать хороший операционный денежный поток», - считают в агентстве.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 миллиона тонн стали, более 40 миллионов тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы Метинвест. Собственниками ООО «Метинвест холдинга» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%).