Отопление для промышленности может подорожать с 1 февраля

Также комиссия намерена увеличить тарифы на горячее водоснабжение Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует увеличить с 1 февраля средневзвешенный тариф на тепловую энергию для промышленных потребителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект решения комиссии, обнародованном в повестке дня заседания 31 января.

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"В частности, тарифы на отопление предлагается повысить на 7,5%, или на 102,46 гривень/Гкал, до 1 471,56 гривень/Гкал (без НДС) по сравнению с действующими в январе тарифами. Также планируется увеличить тарифы на централизованное горячее водоснабжение для юрлиц", - говорится в сообщении.

Таким образом, для столичных потребителей "Киевэнерго" тариф на тепловую энергию планируется увеличить на 7,1% (на 100,46 гривень/Гкал) до 1 508,47 гривень/Гкал. Как поясняется в проекте постановления, увеличение тарифов связано с ростом цены на природный газ. По расчетам НКРЭКУ цена на природный газ, как товар для производителей тепловой энергии, в феврале составит 7 822,7 гривень/тысяча кубов (без НДС), что на 11,4% больше чем в январе.